Särevere vanas kuivatis saavad kokku hea toit, kunst ja muusika

Üritust tutvustades ütles Kaia Kaugeranna, et Särevere mõisa kuivatist saab reede õhtul loetud tundideks kunstigalerii, kontsertsaal ja restoran. "Meie unistus ja soov on olnud kutsuda pikalt üksikuna seisnud kohad uuesti elule," selgitas ta. "Näitame koha ilu ja võlu ning natukene vähem valu."

Kaugeranna lisas, et Särevere kuivatihoone soetamine on nende elus suur ja oluline samm. Oleme otsustanud, et see saab olema koht, mis on pidevas arengus. "Seega tahame kõrvaltvaatajana kaasata sellele teekonnale ka kohaliku kogukonna ja lasta huvilistel soovi korral erilise paiga arengust osa saada," lausus ta.