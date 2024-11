Viking Window korvpallimeeskond kaotas võtmemängija

Viking Window korvpallimeeskonna mänedžer Janno Viilup ütles, et kahtlemata on Kajupanga lahkumine võistkonnale suur kaotus. Ta oli üks võtmemängijaid, kelle ümber mäng ja meeskond üles ehitati. "Eks me peame nüüd oma mängujoonised veidi ümber tegema ja arvestama, et temasugust kahemeetrist ja hästi liikuvat meest enam platsil pole," sõnas ta. "Temast maha jäävad tossud on suured ja sinna kedagi asemele leida on väga keeruline. Tegemist oli esiliiga mõistes TOP viide kuuluva mängijaga."