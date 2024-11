Türi peatänaval avas uksed uus äri

Koha eestvedajad selgitasid Järva Teatajale, et Türi Rõivalaegas on oma olemuselt kirbuturg. „Oma kirbuturu loomisega soovime elavdada kevadpealinnas taaskasutust ning pakkuda inimestele lisaraha teenimise võimalust,” selgitasid nad. „Meie kirbuturg on koht, kus värskendada oma garderoob hooajaliste leidudega või muuta kodus seisma jäänud rõivad rahaks, rentides meilt stange ning lastes meil tegeleda müügitööga.”

Naised rääkisid, et nad otsisid suve algusest Türile uue kirbuturu jaoks sobiva asukohaga kohta, kuid kahjuks ei leidnud ning matsid selle mõtte juba maha. „Augustikuus mõtlesime, et proovime uuesti ning siis pakuti meile kohta Paide tn 5 asuvasse hoonesse. Käisime seda rendipinda vaatamas ning kohe esimesest silmapilgust teadsime, et see ongi see koht, kus me sooviksime oma poe avada."