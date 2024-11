Järvamaal on lastud 76 põtra

Arvuliselt on kütitud enim Pärnumaal – 224 põtra. Lisaks Viljandimaal 135, Tartumaal 128, Võrumaal 117, Ida-Virumaal 113, Raplamaal 109, Saaremaal 104 ja Harjumaal 101. Kõigil teistel jääb küttimine alla 100 isendi. Nii on Hiiumaal kütitud 44 põtra, Valgamaal 56, Läänemaa 63, Jõgevamaa 72, Järvamaa 76, Lääne- Virumaa 77 ja Põlvamaa 84.

Enim on küttimismahtu täidetud Hiiumaal – 69,84% (2023. a 69,44 %), kus maht on võrreldes eelmise hooajaga 12,5% (2023-21%) väiksem. Üle 50% on täidetud Saaremaal (55,61) ja Tartumaal (55,41). Lisaks on täidetud mahust Võrumaal 48,75%, Põlvamaal 43,52%, Jõgevamaal 42,35%, Pärnumaal 41,56% ja Viljandimaal 40,66%. Väiksem täitmine oli Harjumaal – 30,61%, Ida-Virumaal 37,54%, Järvamaal 38% , Lääne-Virumaal 38,5%, Raplamaal 37,85% ja Valgamaal 31,28%. Jahise statistika alusel oli aga kõige väiksem täitmine Läänemaal – 27,16%.