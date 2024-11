Eksib see, kes arvab, et meie päästjad tegutsevad üksnes oma kutselises või vabatahtlikus komandos, aeg-ajalt käib mõni üksik välismaal, näiteks Hispaanias maastikutule­kahjusid kustutamas, ja ongi kõik.

Neid, kes lisaks põhitööle leiavad tahet ja võimalust anda päästevaldkonda tagasi rohkemgi, kui on nõutud, on pisikesel Järvamaal ikka rohkem.

Üks selliseid on Aravete päästekomando meeskonnavanem Kaur Teder, kes on metsakustutusmeeskonna kõrval juba aastaid tegutsenud ka otsingu- ja päästerühmas (Estonian Urban Search And Rescue ehk EST-USAR – toim). Kui nii-öelda perepausid välja jätta, siis juba viimased kaheksa aastat alates 2016. aastast.