Tuntud naised tulevad Paidesse oma lugusid rääkima

Kesk-Eesti ettevõtlike naiste konverents on mõeldud Järva-, Viljandi- ja Jõgevamaa inimestele ning selle eesmärk on inspireerida ja julgustada leidma endas enesekindlust ning tegutsema ettevõtluses.

Konverentsi korraldab Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator. Selle mentor-konsultandi Lizanne Idavainu sõnul said seekordsed esinejad valitud nende sooja, mängulise ja inspireeriva olemuse tõttu. "Tahame näidata, et edu ettevõtluses ei pea tulema alati tõsiduse ja mure kaudu," ütles ta.