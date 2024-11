Rinnavähi sõeluuringu võimalus sõitis koju kätte

Rinnavähi varaseks avastamiseks tehakse Eestis naistele mammograafilist sõeluuringut. Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis ning vähendada sel moel haigusesse suremust ja tõsta haigete elukvaliteeti.

On tähtis, et ka ilma kaebuste või sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk varajases staadiumis endast märku ei anna.

Rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia on väikese kiirgusdoosiga, mis on tervisele ohutu. Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse 50–69 aastasi naisi iga kahe aasta järel.

Rinnavähi sõeluuring on naisele tasuta. Naised, kes on sõeluuringu sihtgrupist nooremad või vanemad, peaksid rinnakaebuste korral pöörduma perearsti või naistearsti poole, kes teeb esmase läbivaatuse ning suunab vajadusel rinnauuringutele. Saatekirjaga on ka neile naistele uuringud tasuta. Kui Te ei kuulu sõeluuringu sihtgruppi või teil puudub saatekiri, saab uuringul osaleda tasulise vastuvõtuna.