Türi valda külastas naaberriigi kõrge delegratisoon

Vallavanem Sulo Särkinen ja abivallavanem Elar Niglas tervitasid külalisi soojade sõnadega, avaldades tänu Leedu esindajatele, kes hoiavad Kazimieras Truškauskase mälestust elavana. „Leitnant Truškauskas on olnud oluline meie maa ajaloos ja me hoiame tema mälestust au sees," ütles abivallavanem Niglas.

Kazimieras Truškauskas oli endine Leedu sõjaväeohvitser, kes Siberisse küüditatuna jõudis tagasi Eestisse ja elas Türil alates 1958. aastast. Ta oli aktiivne leedulaste juht ning kohalike seas hinnatud oma heasüdamlikkuse ja töökuse poolest. Truškauskase panus Eesti Leedulaste seltsi auliikmena on siiani märkimisväärne nii kohalikus kogukonnas kui ka leedulaste seas.

Leedu suursaadik Raimonda Murmokaitė rõhutas, et selliste mälestushetkede tähtsust ei saa alahinnata: „Austame ja hoiame elus oluliste inimeste mälestust, sest see ühendab meid leedulastena ja lähendab meid eestlastest sõpradega. See ühendab mineviku ja oleviku ning annab tulevikuks lootuse – hoidkem kokku, leedulased kui meie rahvas ja eestlased kui meie sõbrad."