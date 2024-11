Hingedepäeval kõlab Paide kirikus muusika

"Hingedepäeva sõnum on ikka seesama, mis sajandeid. Võibolla sõnad on muutunud. Mõeldakse lahkunutele ja enese kaduvusele. Vaadatakse ehk ka iseendasse, et kuhu ollakse teel ja selle teekonna lõppemisele kord. Küünlaid süüdates otsida ja leida lootust, et ka pimeduse keskel on valgust. Ja ristiinimestena ikka selle uskumist, et surmal pole viimselt võimu. Kristus on surma võitnud. Hingedepäev tähendab ka lootust" ütles Paide Püha Risti koguduse õpetaja Andres Tšumakov.