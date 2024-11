Linnameeskonna väravavaht riputab putsad varna

"Nüüd, 20 aastat hiljem saab Mihkli elus läbi üks vägev peatükk," kõneles Kams. "Minul on õnnestunud temaga koos mängida erinevates klubides, oleme liikunud sarnaseid radu: koos olime Floras, siis SJK-s ja nüüd, viimased aastad üheskoos Paides. Mihklit võib iseloomustada kui tõelist professionaali. Ta on alati nõudlik nii riietusruumis, treeningutel kui mängus. Samas pole ta iialgi unustanud oma loomuomase rahuga kaasas käinud liidrirolli, olles alati siiras, sõbralik, kaaslasi toetav ja innustav."

Kamsi sõnul on Mihkel Aksalu mänginud Paide Linnameeskonna arengus tohutusuurt rolli. "Mäletame ju kõik neid konverentsiliiga õhtuid Pärnu rannastaadionil! See on aga üksnes väike osa tema tegelikust mõjust Paide Linnameeskonnale, mida mõistame ja hindame aastate möödudes tõenäoliselt aina selgemalt. Soovin Mihklile tema edasistes tegemistes samasugust pühendumust ja energiat nagu temast õhkus jalgpalli mängides. Nüüd alles tõeline elu algab!" lõpetas Kams.