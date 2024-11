Torm on päästjatele toonud rohkem kui 200 väljakutset

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt haarab tugev torm kogu Eestit, saartel ja läänerannikul on puhanguti tuule kiirus kuni 32 meetrit sekundis. Hooti sajab lörtsi ja vihma ning teedel suureneb libeduseoht. Elektrita on jäänud rohkem kui 15 tuhat majapidamist.

Enim väljakutseid on laekunud Lääne regioonist (99). Lõunas on käidud tormikahjusid likvideerimas 54 korral, Põhjas 49 ning Idas 15 korral. Enamasti on tegemist sõiduteedele või elektriliinidele kukkunud puude eemaldamisega. Samuti on korduvalt käidud teelt eemaldamas tuulega ümber langenud tellinguid ning ümber puhutud liiklusmärke.