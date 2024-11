Võrkpallinoored panid paremuse maksma

Reinfeld sõnas, et Paide võrkpalliklubi neiud osalesid turniiris pigem kogemuste saamiseks, sest suurem osa mängijaist on selle vanuseklassi põhivanusest paar aastat nooremad. «Mängijad olid tublid, ükski vastane polnud nii peajagu üle, et neid võita poleks saanud,» lausus ta. «Siinkohal jäigi mõnes olukorras lihtsalt mängukogemustest puudu. Järgmisel aastal, kui oleme vanemad ja mängime rohkem omavanustega, on võimalus VI tugevusgrupist ülespoole tõusta kindlasti soodsamad.» (JT)