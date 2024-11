Algava hundijahi käigus tohib esmalt küttida 90 looma

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et Eestis läheb hundil väga hästi ning hundi arvukus on võrreldes kolme eelneva aastaga oluliselt suurenenud. „Praeguseks on meil Keskkonnaagentuuri info põhjal kindlalt teada 27 huntide pesakonna olemasolu. Lumikatte saabudes andmestik täieneb ning seega on meil tõenäoliselt üle kolmekümne pesakonna,“ rääkis Kukk.