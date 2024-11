Sihtasutus Järvamaa pikendas haridusuuendaja leidmiseks korraldatud avalikku konkurssi, kuna tähtajaks laekus liiga vähe kandidaate. Sihtasutuse juhatuse liikme Pipi-Liis Siemanni sõnul võis põhjus olla selles, et töö on tähtajaline. Nüüd on seda tingimust muudetud.