Heategevuslik kirbuturg PAMTis aitab koduta kassidele ninaesist soetada

Vabatahtlikud Kadi Sarik (vasakult), Virge Piisner ja Relika Sarapik hoolitsevad selle eest, et niigi rasket elu näinud kassid end hästi tunneksid.

Paide kasside varjupaik Paikass korraldab sel laupäeval Paide muusika- ja teatrimajas kirbuturu, mille tulu läheb varjupaiga ülalpidamiseks. Ühingu eestvedaja Virge Piisner ütles, et huvi kirbuka vastu on olnud suur, sest kaupa on kogunenud juba väga palju.