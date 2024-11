Linnatänavad muutuvad tasapisi jõulusemaks

Kui viimastel aastatel on selle töö ära teinud OÜ Eleman, siis tänavu on valitud jõulukaunistuste paigaldajaks ja hooldajaks uus firma, kellega omavalitsus on samuti koostööd juba teinud. «Tänavu on uus ehk kunagine vana ettevõte Fortis Elektriinseneride OÜ,» ütles Türi Halduse energeetik Urve Meerits. Tähelepanelikumad linlased märkasid küllap juba eelmisel nädalal, et töömehed on ettevalmistustega pihta hakanud. Tänavavalgustuspostide külge on paigaldatud esimesed kaunistused. Ka Kooli pargi keskel kasvatel puudel ripuvad valgusketid ja hiljemalt järgmise nädala teiseks pooleks peab valgusketiga kaunistatud olema ka üks Männi pargi puu.