JCI Jõulupuu kutsub täitma vähekindlustatud laste jõulusoove

„Jõulud on aeg, mil iga väike heategu omandab suure tähenduse,” ütleb JCI Jõulupuu üleriiklik koordinaator Maris Praats. „Laste soovid on nii lihtsad ja siirad – mänguauto, legod, soojad talvesaapad. Nende jaoks on need unistused, mida nende pered ei pruugi täita saada. Sellepärast kutsumegi kõiki, et koos luua jõulurõõm sinna, kus seda kõige enam oodatakse.“