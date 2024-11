Türi rongiliinil oli oktoobris rohkem reisijaid kui aasta varem

„Jätkuvat kasvu näitab läänesuuna reisijate arv, sest Tallinna lähipiirkondade elanike jaoks on tegemist kiireima ja mugavaima viisiga pealinnas käimiseks,“ ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Nagu varasematelgi kuudel, avaldasid oktoobris reisijate arvule suurt mõju ka raudteeremondid Tartu suunal, kus kuuel päeval teenindasid Tamsalu - Tartu vahel reisijaid rongide asemel bussid. Raudteeremondi ja selle elektrifitseerimisega valmistab taristuomanik AS Eesti Raudtee ette uute Škoda rongide tulekut Tallinna – Tartu trassile, et saaks hakata pakkuma kahe linna vahel kiiremaid ühendusi ja reisijatele mugavat sõidukogemust.“