Vägivallatseja sai kohtus karistuspäevi juurde

Tehti kindlaks, et tänavu suvel tõusis ta ühise joomingu käigus laua tagant püsti, lõi tugevasti parema käe rusikaga kahel korral laua taga istuvat teist inimest pea piirkonda, löökide tagajärjel kannatanu kukkus põrandale selili, koheselt süüdistatav võttis kahe käega kannatanu kõrist kinni ning pigistas tugevasti kõrist nii, et too ei saanud hingata ja pilt hakkas silme eest ära minema.