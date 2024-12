Mammograafiabuss jõuab ka Türile

Rinnavähi sõeluuring aitab avastada rinnavähki juba varases staadiumis ning vähendada sel moel haigusesse suremust ja tõsta haigete elukvaliteeti. On tähtis, et ka ilma kaebuste või sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk varajases staadiumis endast märku ei anna. Rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia on väikese kiirgusdoosiga, mis on tervisele ohutu. Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse 50–69 aastasi naisi iga kahe aasta järel.