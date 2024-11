Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Muinsuskaitseameti Järvamaa nõuniku Madis Mikkor avalik kiri Tallinna tänava kinnistuomanikele: „Aastaid oleme kuulnud kurtmist, kui kole on sissesõit linna, miks linnavalitsus, muinsuskaitse või majaomanikud midagi ette ei võta. Miks seisab maja maja järel kinnilöödud akendega, räämas, elutu? Kuidas siis teie ja meie koostöös Paide visiitkaart – Tallinna tänav – läikima lüüa? Linnavalitsus on juba palju teinud. Tänava alguses kutsekoolist peale on rajatud kergliiklustee, istutatud puid, paigaldatud pingid. Tundmatu kunstnik on kaunistanud elektrikapid, tänava otsas hoiab pöialt püsti Paide maskott Hääletaja. Ajakeskus Wittenstein pakub korras õue ja kenade fassaadide taga tegevust ja vaatamist. Vastrenoveeritud kohtu- ja riigimaja annab paljudele kodanikele põhjust linnaosast läbi astuda. Treegeri kohvikus on käinud ilmselt kõik ja tunnevad selle maitsvaid sööke ja saiakesi. Noortele on tänava mõlema otsa lähedal koolimaja ja lisaks veel keskel muusikakool. Nii et põhjusi Tallinna tänavale sattuda peaks jaguma. Kuid miks siis ikkagi on üldpilt nii õnnetu?“