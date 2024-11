GALERII Järvamaa aasta isa on Elari Hiis

Järvamaa aasta isa on sel aastal Käru mees Elari Hiis. Hiisil on neli tütart ja kaks lapselast. "Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ta hoiab meid ja meie hoiame teda. Me ei jää ka hätta, kui mõni kruvi on vaja kinni keerata. Meie jaoks on meie isa Elari aasta isa igal juhul - igal aastal ja aegade lõpuni," kirjeldavad lapsed oma isa.