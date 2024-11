TV 10 Olümpiastarti 54. hooaeg sai avapaugu

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ja Orkla Eesti AS juhatuse esimees Kaido Kaare allkirjastasid uue koostöölepingu, mille kohaselt jätkab Kalev TV 10 Olümpiastarti võistlussarja toetamist peasponsorina.

Teigamägi tänas ja tunnustas Kalevit, kes on olnud kindel ja pikaaegne toetaja ning hea koostööpartner. Kaido Kaare sõnas, et neil on hea meel toetada niivõrd unikaalset võistlussarja ning aidata kaasa noorte ja laste liikumisharjumuse tõstmisele.