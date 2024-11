Neljas koht maailma paremikus polegi nii halb

Kui paidelane Krete Kaasik nädalavahetusel Portugalis batuudihüpete võistluse Loule Cup finaalis neljanda koha saavutas, oli ta esialgu pettunud, sest lootus medalile tulla oli käega katsuda. Aga tagant järele on ta aru saanud, et tegelikult on ka neljas päris uhke olla, eriti kui tead, et sinuga koos asus võistlustulle 43 võistlejat.