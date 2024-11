Kohvikuõhtu toob kuulajateni kaunid lembelaulud

Teatrikohviku juhataja Priit Põder on öelnud, et sellised õdusad kontsertõhtud kohvikus on leidnud linlaste hulgas oma austajaskonna ning lauad saavad päris kiiresti täis. "Sedapuhku tasub siis õhtut nautima tulla koos kaasaga, sest esitusele tulevad armastuslaulud," märkis ta. "Aga samas on sellised laulud kõigile ilusad kuulata ning miks mitte nende saatel kunagisi kauneid aegu meenutada."