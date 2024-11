Anne Veski on klubi Ibiza seni viimane esineja.

Veidi vähem kui aasta tegutsenud ööklubi Ibiza Türil on pandud müüki. Meelelahutuskoht tegutseb endises võimlahoones Tööstuse tänaval ning on võõrustanud selliseid artiste nagu Dr Alban ja Smilers. Hoonet on võimalik ka üürida.