Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Hiljuti Särevere ajaloolise kuivatihoone ostnud Kaia ja Tarmo Kaugeranna Ajatu kohvikust lubasid, et väärikas maja ei jää nende käes jõude seisma ja seal hakkab peagi üht-teist juhtuma. Nad pidasid oma sõna ja kutsusid juba eelmisel reedel rahvast lahkesti esimesele elamuseinele. Kaia Kaugeranna selgitas, et Särevere mõisa kuivatist sai reede õhtul loetud tundideks kunstigalerii, kontserdisaal ja restoran. «Meie unistus ja soov on olnud kutsuda pikalt üksikuna seisnud kohad uuesti elule,» selgitas ta. «Näitame koha ilu ja võlu ning natukene vähem valu.»

* Oktoobri istungil kinnitas Järva vallavolikogu valla nelja järgneva aasta eelarvestreteegia ning koos sellega plaanitavate investeeringute kava. Aastatel 2025–2028 on omavalitsuse finantsvõimekus praeguse seisuga aga selline, et saab endale lubada ainult teede remonti, lasteaedade ümberehitust ja hajaasustuse programmi elluviimist. See näitab, et omavalitsuste elu, nagu prognoositud, läheb üha kibedamaks.