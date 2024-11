Täna toimub Paide Püha Risti kirikus vestlusõhtu, kus teemaks on Martin Luther ja tema pärand. Reformatsiooni olulisimast isikust ning sellest, mida temalt õppida, tuleb rääkima teoloogiadoktor Arne Hiob.

Vestlusõhtu algus on kell 18 ning see on tasuta. Vestlust juhatab koguduse õpetaja Andres Tšumakov.