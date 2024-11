Lepik lisas, et tegelikult magas ta kohviku sulgemise õige momendi maha ja miinus on tekkinud üsna suur. «Elasin unistuses, et saame probleemidest üle ja iga järgnev üritus või kuu toob uue tõusu,» selgitas ta. «Kahjuks läks iga järgnev kuu aina hullemaks. Osa ütleb, et see juhtus töötajate tõttu, osa seetõttu, et tegelen liiga paljude asjadega. Seega võtan sihiks edaspidi teha asju personaalselt ja keskenduda ühele asjale.»