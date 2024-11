Muudatus lähtub riikliku pensionikindlustuse seadusest ja on seotud inimeste eeldatava eluea pikenemisega. Alates 2027. aastast on vanaduspensioniiga kalendriaasta, mitte sünniaasta põhine. See tähendab, et iga kalendriaasta kohta kehtestatakse uus vanaduspensioniiga.