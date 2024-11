Paides ootab ostjaid Eesti uudseim Mini-Rimi

Paide Mini-Rimi juhataja Annika Nõmm ütles, et tegemist on tõelise pidupäevaga, sest pood sai mõne nädalaga täiesti teise ilme ning on nüüd tema hinnangul avar ja valge. "Minu lemmikpaik siin poes on nüüd pagarinurk, mis oli enne selline tumedate seintega ja veidi pime koht, kuid nüüd särab valguses," rõõmustas ta.