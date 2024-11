Paidesse tuuakse pühapäeval erinevat liitlaste ratastehnikat

Isadepäevaürituse üks korraldajatest Eeva Valmsen Kesk-Eesti politseijaoskonnast selgitas, et see on neil nüüd teist aastat Järvamaa suurima kaubanduskeskuses, Paide Maksimarketis ja selle juures sellist ettevõtmist teha. „Meil tekkis mõtte, et võiksime ka Järvamaal isadepäeval suurema ürituse teha, igal mujal pool neid ju suurtes kaubanduskeskustes korraldatakse ja et meie suurimaks keskuseks on Maksimarket, siis nii ta paika sai,” ütles ta.