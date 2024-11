Türi raamatukogu täitub muusikaga

Oma etteastest aimu andes rääkis Ingel Undusk, et need laulud on kasvanud sügavalt tema seest. Need räägivad inimese igatsusest, armastusest, valust, hingest, otsingust ning Looja äratundmisest. "Need lood said mul valmis viimase kahe aasta jooksul ja nüüd olen küps neid jagama," lausus ta.