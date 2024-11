Vargad näitasid Ahulas uut taset

Selle nädala esmaspäev algas Ahula riideaidas vabatahtlikutele ehmatusega, mis pöördus üsna pea suuremaks naljaks.

“Tulin majja esimesena ning esmapilgul ei märganud midagi. Mõne aja möödudes jalutasin saali otsast teise ning märkasin, et ühel riidestangel oli umbes meetrine auk,” selgitas Reet Kaljula, kes on ka riideaida üks asutajatest.

Ahula riideait toimetab taaskasutuskeskusena, kust saavad abi väga paljud inimesed. Ka need inimesed, kellel ei ole raha asjade eest maksmiseks, sest just sel eesmärgil on Ahula riideait ellu kutsutud- et aidata neid, kes abi vajavad. Ilma ise sellest kasu saamata.