Paide linnameeskonna jalgpalliakadeemia kasvandikele oli tänavune sügis märgiline pigem seetõttu, et algas intensiivne töö nende tippjalgpalluriks voolimisel. Asjaolu, et nad tegevuse käigus omandavad lähiaastatel keskhariduse kõrval ka endale sobiliku eriala, on ainult plussiks.