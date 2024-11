Eesti veinitee käib nüüd läbi Huuksi

Sel kevadel ametlikult Järvamaa esimeseks veinide väiketootjaks tunnistatud Källomäe talu kuulub oktoobri lõpust Eesti veinitee ettevõtete seltskonda ning on valmis käsitööveinide huvilistele pakkuma erilisi maitseelamusi. Talu peremees ja veinimeister Margus Olesk on oma kriitilise maitsemeele järgi veine müügikõlblikuks timminud juba kaheksa aastat, aga ütles, et õppida ja areneda on veel palju.