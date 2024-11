Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õppekoha tänavuse õppeaasta avaaktus oli üle Eesti välja valitud noormeestele kõike muud, kui tavaline alguspunkt kutsehariduse omandamisel. Paide linnameeskonna jalgpalliakadeemia kasvandikele oli tänavune sügis märgiline pigem seetõttu, et algas intensiivne töö nende tippjalgpalluriks voolimisel. Asjaolu, et nad tegevuse käigus omandavad lähiaastatel keskhariduse kõrval ka endale sobiliku eriala, on ainult plussiks. Saagem poistega tuttavaks.

* Neljapäeva keskpäeval tunglesid paidelased uuenenud Mini-Rimi ukse taga, et oma silmaga näha Eesti üht uudseimat väikepoodi ja kasutada tänapäevaseid lahendusi kauba eest tasumisel. Paide Mini-Rimi juhataja Annika­ Nõmm ütles, et see oli tõeline pidupäev, sest pood sai mõne nädalaga täiesti teise ilme ning on nüüd avar ja valge. «Minu lemmikpaik siin poes on pagarinurk, mis oli enne selline tumedate seintega ja veidi pime koht, kuid nüüd särab valguses,» lausus ta.