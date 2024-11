Arenguseminaril avati Kesk-Eesti arenguleppe sisu ja tähtsus

Rainer Eidemiller selgitas, et kuigi Kesk-Eesti regioon ajalooliselt puudub, on vajadus selle piirkonna arenguleppe järele suur ressursside vähenemise tõttu. Kuna tegemist on pilootprojektiga, on esialgu võetud fookuseks ettevõtluskeskkonna arendamine, mis on ettevõtjate poolne soov. Vastuseks küsimusele, kuidas erineb see arengulepe maakonna arengustrateegiast, põhjendas Eidemiller, et arenguleppe üks osaline on ka riik, mistõttu on suurem tõenäosus, et see ellu viiakse.