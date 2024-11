Vallavolinik: sellise juhtimisstiili juures ei ole võimalik kooli arendada

Eelmise aasta sügisel otsustas Türi vallavolikogu koalitsioon sulgeda Retla-Kabala kooli kolmanda kooliastme. Sellega seoses on olnud palju muutusi nii õppetöös, kui ka kooli edasises arengus. Oisu kohalik kogukond ei ole olnud rahul kooli direktori tööga ning sellest tulenevalt esitati kevadel petitsioon, sooviga leida koolile uus juht koos uue hingamisega. Petitisioonile andis oma allkirja 152 inimest. 152 inimest on olnud nõus, et direktori töö kooli heaolu nimel pole olnud piisav või on olnud puudulik.