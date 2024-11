Vaas ütles, et ettevõtmise eesmärk oli naiskodukaitsjatele tutvustada jahipidamist ning kaasata neid loomade väljaajamise protsessi. "Meil oli võimalus küttida põtra, hirve ja metssiga, sest oli eelnev teadmine, et kõik need ulukiliigid on jahiks väljavalitud metsas olemas," rääkis ta. "Juhtus aga nii, et põdrapull jalutas meile kõige esimesena ette ning kuna tegemist oli juba taandarenevaid sarvi kandva loomaga, võis aimata, et tal on vanust omajagu ning küttimine oli õigustatud."