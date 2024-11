Meeskonna pikaajaline kapten enam Paides ei jätka

2017. aastal Tallinna FC Florast Järvamaa esindusklubiga liitunud Frolovist sai Paides kiiresti keskne mängija ning omamoodi maamärk: just tema saabumine klubisse tähistas Linnameeskonna muutumist profiklubiks ning sai alguseks teekonnale, mille vältel on endisest amatöörklubist saanud mitmekordne kõrgliiga medalist ja edukalt eurosarjades esinev klubi.

Oma tänukõnes nentis Andre Frolov, et tema paagis on veel piisavalt kütust, et oma kõrgliigakarjääri mitte lõppenuks kuulutada. “Suudan, tahan ja kavatsen veel kindlasti mängida,” ütles ta saalitäiele püsti seistes aplodeerinud klubikaaslastele ja kolleegidele. “Aga ühel päeval, kui minu mängud on mängitud, tulen Paidesse kindlasti tagasi mõnes teises rollis!” (JT)