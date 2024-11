Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Elari Hiis pühapäeva pärastlõunal aknast välja vaatas ja nägi, et Türi vallavanem Sulo Särkinen oma auto tema värava ette parkis, siis polnud see talle üllatus. Naabrimees Valdo Virvelaid valiti Käru kogu­konna aasta isaks ja pikaaegse omavalitsus­töötajana teab Hiis, et vallavanem käib sellistel puhkudel inimesi õnnitlemas. Vallavanem polnud aga üksinda, rahvast oli omajagu. Kõigil lilled ja tänukirjad käes, seisid nad ikka tema värava taga ega kavatsenudki naabrimehe juurde minna. Kui Hiis üritas delegatsiooni naabrimehe juurde suunata, sai ta teada, et naabrimees valiti jah Käru kogukonna aasta isaks, aga nelja tütre isa Hiis on tänavune Järvamaa aasta isa.