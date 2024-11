Roosna-Allikul avati maasoojusenergia katsejaam

Roosna-Alliku katsejaama rajamine on osa projektist GEOENEST, mis pakub väike-asulale uudset energialahendust senise põlevkiviõlil põhinevale katlale. Roosna-Allikule rajati viis maasoojuspuurauku sügavusega ligi 500 meetrit ning katsejaama poolt köetavate hoonete kasulik pind on 6581 ruutmeetrit. Valminud katsejaama soojusvõimsus on 400kW.

Eesti Geoloogiateenistuse direktori Sirli Sipp Kulli sõnul on Roosna-Alliku maasoojusenergia katsejaama valmimine järgmine etapp Eesti Geoloogiateenistuse ja Kliimaministeeriumi poolt ühiselt läbi viidava maasoojusenergia kasutusvõimaluste uurimise projektist GEOENEST. „Eesti Geoloogiateenistuse üheks eesmärgiks on uurida maasoojusenergia rakenduste kasutatavust Eestis, samuti kaevandus- ja merevee soojusenergia rakenduste kasutuspotentsiaali. Maasoojuse katsejaamade rajamisega saame me täpsema info, milline see potentsiaal Eesti eri paigus on. Soomes ja Rootsis on maasoojusenergia juba aastakümneid soojusenergeetika oluline osa, usun, et lähiaastatel hoogustub maasoojusenergia kasutamine ka Eestis,“ ütles Sirli Sipp Kulli.