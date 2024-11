Muuseumis lauldi lapsed unele

Esmalt vaatasid osalejad Vallo Kepi ja Ülo Tedre dokumentaalfilmi „Eesti hällilaulud“, mis andis põgusa ülevaate traditsioonilistest hällilauludest üle Eesti. Seejärel lauldi ja jagati lugusid ning kogemusi. „Kõige toredam oli vast ühine teadmine, et unelaule tuleb enda järgi kohandada, eriti hea on lapse ja tema lähikondsete nimed laulu sisse põimida. Kuigi mitmed sisenesid Kerro residentsi veendumusega, et nemad ei tea ega mäleta enam, siis laulmise käigus tulid viisid meelde. Kõik oskasid sõnu lugemata laulda Eino Tambergi ja Heljo Männi loodud „Mõmmi unelaulu“,” kirjeldas sündmuse korraldaja Ene Kukk.