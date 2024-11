Kunstmuru paigaldusega tegeleb Paide jalgpallihallis OÜ Unigrass. Ettevõte on jalgpalliväljakutele kunstmurukatteid maha pannud juba aastaid omades selles valdkonnas laialdasi kogemusi.

Muru paigaldanud Rauno Ojala märkis, et tööpõld on neil Paides lai, sest murukatte alal läheb ligikaudu 8000 ruutmeetrit. "See pole sugugi tavapärane, sest suurem osa kunstmuruväljakuid jääb suurusjärku 6000 - 7000 ruutmeetrit," sõnas ta.