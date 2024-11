SA Järvamaa ootab ettevõtjaid koolitustele

Teine turundusalane koolitus toimub 17. detsembril, mil saab osa võtta veebikoolitusest „Digiturundus AI abiga väikeettevõtjale“, kus digiturunduse ekspert Virgo Press annab praktilisi nõuandeid, kuidas kasutada tehisintellekti turundusstrateegiate loomisel ja nende tulemuste jälgimisel. See on hea võimalus ettevõtjatele, kes soovivad oma turundust tõhusamaks muuta, kulusid kokku hoida ja jõuda täpselt õige sihtgrupini.

Lisaks on detsembris tulemas Kesk-Eesti ettevõtlike naiste konverents „Sihikindlus viib tulemusteni!“, kuhu on oodatud kõik ettevõtlikud naised. Konverentsil jagavad oma kogemusi Ewe Riistop, Marina Kaljurand, Kerdu Lenear ja Lili Kirikal, kes räägivad tasakaalu leidmisest pere, kodu ja ettevõtluse vahel ning sellest, kuidas naeratades edu saavutada. Kogu info sündmuste kohta on leitav SA Järvamaa kodulehelt.