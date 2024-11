Järva vald andis täna teada, et alates 18. novembrist on omavalitsuse ametnike seas haridusosakonda juhtimas Piret Sapp.

Järva valla kodulehel seisab, et Piret on muljetavaldava taustaga. "Ta on olnud Paide vallavanem ja abilinnapea, töötanud koolis õpetaja ja direktorina ning olnud haridus- ja teadusministeeriumi kohalike omavalitsuste koostöö ning koolivõrgu nõunik."