Järvamaal toimus tänavu 300 liiklusõnnetust

2024. aasta oktoobri lõpu seisuga oli Eestis kokku registreeritud ligi 24 000 liiklusõnnetust, millest peaaegu pooled, ehk 12 000 juhtumit on toimunud Tallinnas. Liiklusõnnetuste rohkusega paistavad Tallinnas eriti silma Kesklinna ja Lasnamäe piirkonnad, kus on 2024. aasta oktoobri lõpu seisuga toimunud kokku 6000 õnnetust.

Maakonniti on enim liiklusõnnetusi toimunud Harjumaal (üle 15 000), Tartumaal (üle 3000) ja Ida-Virumaal (1699). Kõige vähem on liiklusõnnetusi registreeritud aga Hiiumaal (83 juhtumit) ja Põlvamaal (151 juhtum). Järvamaal on enim liiklusõnnetusi juhtunud Paide linnas (96) ja Türi linnas (48).

„Kuigi parkla tundub pealtnäha ohutu ja lihtne koht liiklemiseks ning kiirused on seal väikesed, on tegelikult siiski tegemist üsna keerulise liiklussituatsiooniga, sest manööverdamised tuleb teha üsna kitsastes oludes ning samaaegselt peab juht nägema 360 kraadi enda ümber,“ kommenteeris Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver.

„Tagant otsasõitude peamiseks põhjuseks on tähelepanematus, eriti telefoni või auto puutetundliku ekraani kasutamine sõidu ajal, aga ka ebapiisava pikivahe hoidmine eessõitva autoga. Piisab vaid ühest ootamatust olukorrast, olgu selleks teele jooksnud kass või mõni muu takistus, et reageerimiseks ei jää piisavalt aega ega ruumi. Praktika näitab, et tavaliselt on tagant otsasõidul süüdi just tagumine juht,“ selgitas Tohver.