Selverist ostes saab laste ilmaletulekut toetada

Selveri pikaaegne heategevuskampaania "Koos on kergem" käivitus 12. novembrist taas ning toimub tänavu juba 22. korda. Aastast 2003 on Selveri kauplustes kogutud annetusi kohalike haiglate laste- ja sünnitusosakondade toetuseks.

Selveri juht Kristi Lomp ütles, et tänu headele klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele on aastate jooksul kogunenud haiglate jaoks enam kui 1,4 miljonit eurot. "Selle raha abil on soetatud vajalikke seadmeid ja muid abivahendeid väikeste patsientide heaks. Meie eesmärk on aidata kaasa laste tervishoiu edendamisele ning kutsuda inimesi üles märkama ja kaasa aitama," lausus ta.