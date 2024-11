Paide rallit sõidetakse ka järgmisel aastal

„Tänast majandusliku olukorda silmas pidades on hea meel, et korraldajatel on huvi võistlusi korraldada, sest nagu me teame, on nii võistlejatel, kui ka korraldajatel toetajate leidmisega väga raske. Selles vaates on kuus etappi väga hea ja saab meistrivõistlused korralikult sõidetud. Tore on see ,et meil oli valida päris mitme Läti etapi vahel, mis näitab, et lõunanaabrite huvi on suur ja nad ootavad eestlaseid sõitma. Lõppenud hooajal soomlaste ja Länsirannikon ralliga alanud koostöö jätkub ka tuleval aastal. Tuleviku vaates sooviks ühte Soome meistrivõistluste etappi ka Eestisse. Sooviksime, et 2025 võistleks Soomes ka veoautod, kuid selles osas peame veel ootama soomlaste vastust. Eesti poolt on jätkuvalt kalendris senised tugevad tegijad – Saaremaa ja Paide ning üle mitme aasta on kalendris tagasi Võru ralli, mis lisab kindlasti omajagu vürtsi ja põnevust sellele sarjale,“ tutvustas rallikomitee juht Janno Siitan 2025. aasta hooaja plaane.